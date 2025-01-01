Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 6

SAT.1Staffel 4Folge 6
Episode 6

Anna und die Liebe

Folge 6: Episode 6

24 Min.Ab 12

Paloma hält Tom für den bestellten Makler und zeigt ihm den Laden. Der findet sie sichtlich sympathisch und macht ihr ein Jobangebot. Ohne zu wissen, dass Tom Annas Erzfeind ist, unterschreibt sie einen Vertrag. Der große Tag für Anna, Jonas und ihr neues Business ist gekommen. Doch mitten im Interview werden sie mit Carlas Anschuldigungen konfrontiert. Maik erlebt beim Casting eine Überraschung.

