Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 64

SAT.1Staffel 4Folge 64
Episode 64

Episode 64Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 64: Episode 64

23 Min.Ab 12

Anna versteht die Welt nicht mehr, als Jonas die Beziehung zu ihr beendet. Mit Palomas Hilfe beginnt sie jedoch zu begreifen, dass Jonas sich nur aus Liebe von ihr trennt, damit sie eines Tages wieder glücklich werden kann. Anna geht mit Paloma zu einer Karaoke-Party, um sich mit dem Lied von Jonas zu verabschieden, bei dem er sich damals in sie verliebt hat.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen