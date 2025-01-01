Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 67 + 68

SAT.1Staffel 4Folge 67
Episode 67 + 68

Anna und die Liebe

Folge 67: Episode 67 + 68

23 Min.Ab 12

Jonas lässt Heinrich alleine das Taxi ins Licht nehmen. Er will die Erde nicht verlassen, ohne Anna noch einmal gesehen zu haben. Allerdings hat er nicht damit gerechnet, dass Paule ihm die Unterstützung versagt. Am Ende ist es Heinrich, der Jonas ein letztes Zeichen gibt. Zum ersten Mal seit seinem Tod können sich Jonas und Anna berühren und sich voller Liebe verabschieden ...

