Anna und die Liebe

Episode 92

SAT.1Staffel 4Folge 92
Folge 92: Episode 92

24 Min.Ab 12

Carlas Intrige hat ins Schwarze getroffen, und Anna steht vor den Lanfords als schamlose Betrügerin da. Enrique glaubt an Annas Unschuld und setzt sich bei Tom für sie ein. Paule, die von dem Vorfall erfahren hat, weigert sich zunächst, ein gutes Wort bei ihrem Vater für Anna einzulegen. Schließlich ist es Jojo, der ihr gehörig den Kopf wäscht.

SAT.1
