Anna und die Liebe
Folge 94: Episode 94
24 Min.Ab 12
Um ein Haar hätte sich Anna zu einer Dummheit Carla gegenüber hinreißen lassen, doch Enrique bewahrt sie in letzter Sekunde davor. Annas Kampfgeist ist nun aber definitiv erwacht und sie beschließt, Carlas Provokationen nicht mehr auf sich sitzen zu lassen. Sie will den Kampf aufnehmen und Carla die gemeine Intrige nachweisen. Unverhofft bietet sich Anna bald eine erste Gelegenheit dafür ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen