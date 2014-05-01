Anna und die Liebe
Folge 10: Episode 10
24 Min.Folge vom 01.05.2014Ab 12
Kai hat den Bogen überspannt und Lucas Zorn auf sich gezogen. Wegen der sexuellen Übergriffe auf Nina eskaliert der Streit zwischen den beiden Männern. Luca verspricht Nina, dass Kai ihr nie wieder zu nahe treten wird und fasst einen folgenreichen Entschluss.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
