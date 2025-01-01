Anna und die Liebe
Folge 106: Episode 106
24 Min.Ab 12
Nina hört fassungslos mit an, wie Carla gegenüber Kai den Mord an Andreas Lindenberg gesteht. Gleichzeitig kehren immer mehr Erinnerungen an diese schicksalhafte Nacht zurück. Nina hat endlich Gewissheit, dass sie unschuldig ist. Eine unfassbare Last fällt von ihr.
