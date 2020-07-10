Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 11

SAT.1Staffel 5Folge 11vom 10.07.2020
23 Min.Folge vom 10.07.2020

Kai ist Carla auf die Schliche gekommen. Zu ihrem Entsetzten muss sie erfahren, dass er mehr weiß, als gut für sie ist. Erfolglos versucht sie Kai Informationen zu entlocken. Wenn Carla Schadensbegrenzung betreiben und Kai in Schach halten will, muss sie ihm wohl mehr als nur ein Zugeständnis bieten.

