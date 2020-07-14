Anna und die Liebe
Folge 19: Episode 19
23 Min.Folge vom 14.07.2020Ab 12
Luca erwischt Olivia mit Maik in flagranti im Stofflager. Alle Versuche Olivias, sich Luca zu erklären, scheitern. Sie glaubt aus Lucas Ablehnung lesen zu können, dass die Beziehung am Ende und die damit anstehende Hochzeit abgesagt ist. Im letzten Augenblick jedoch lenkt Luca wider Erwarten ein und geht einen Schritt auf Olivia zu.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen