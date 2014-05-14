Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 29

SAT.1Staffel 5Folge 29vom 14.05.2014
Episode 29

Episode 29Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 29: Episode 29

23 Min.Folge vom 14.05.2014Ab 12

Nina bietet Carla die Stirn und weigert sich, das Brautkleid für Olivia zu entwerfen. Carla dämmert langsam, dass Nina noch immer Gefühle für Luca hat. Nina lässt unterdessen ihren Frust ausgerechnet an Jojo aus, der ihr anbietet, die Feiertage gemeinsam zu verbringen. Schnell beginnt Nina, ihren Streit mit Jojo zu bereuen. Und plötzlich bekommt sie die Nachricht, dass es einen Unfall gab.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen