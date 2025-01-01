Anna und die Liebe
Folge 53: Episode 53
22 Min.Ab 12
Luca kommt gerade noch rechtzeitig, um Nina aus Lindenbergs Händen zu retten. Als Jojo später Würgemale an ihrem Hals entdeckt, will er, dass Nina zur Polizei geht. Sie lehnt das jedoch kategorisch ab. Darüber geraten die beiden in einen Streit, der dazu führt, dass Jojo Nina einfach stehen lässt, als auch noch Luca bei ihr auftaucht.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen