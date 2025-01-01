Anna und die Liebe
Folge 55: Episode 55
25 Min.Ab 12
Nina will ihre Unschuld an Andreas' Tod beweisen, allerdings weiß sie nicht, wie sie das anstellen soll. Plötzlich entdeckt sie auf dem Überwachungsvideo vom Friedhof ein Detail, das sie bisher übersehen hatte. Nina erkennt den Stoff, aus dem das Kleid der unbekannten Frau genäht wurde. Es stellt sich heraus, dass es sich um ein Kleid von Lanford handelt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen