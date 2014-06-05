Anna und die Liebe
Folge 62: Episode 62
23 Min.Folge vom 05.06.2014Ab 12
Nachdem Paloma beim Techtelmechtel mit Chris versehentlich Enriques Namen geflüstert hat, versucht sie vergeblich, sich aus der peinlichen Situation herauszuwinden. Doch Chris hat verstanden und zieht sich zurück: Paloma hat offensichtlich mit Enrique noch nicht abgeschlossen.
