Anna und die Liebe

Episode 69

SAT.1Staffel 5Folge 69vom 11.06.2014
Folge 69: Episode 69

23 Min.Folge vom 11.06.2014Ab 12

Jojo sucht nach einem Weg, Nina schnell aus dem Gefängnis zu holen. Als er einen prominenten Anwalt im Restaurant erkennt, zögert er keinen Augenblick und bittet ihn, sich für sie einzusetzen. Aber erst als Jojo durch einen beherzten Appell Kopf und Kragen riskiert, erklärt sich der Jurist bereit, Nina zu helfen.

