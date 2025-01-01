Anna und die Liebe
Folge 88: Episode 88
24 Min.Ab 12
Luca ist von Ninas Liebesgeständnis völlig überrumpelt, trotzdem muss er zugeben, dass er für sie das Gleiche empfindet. Aber seine Loyalität zu Lindenberg verbietet es ihm, mit Nina zusammen zu sein. Um ihr zu zeigen, warum er sich Lindenberg derart verbunden fühlt, nimmt Luca sie mit auf eine Reise in seine Vergangenheit.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
