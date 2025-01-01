Anna und die Liebe
Folge 91: Episode 91
24 Min.Ab 12
So weh es ihr auch tut, Nina entscheidet sich, einen endgültigen Schlussstrich unter die Beziehung mit Jojo zu ziehen. Bei einem weiteren Aufeinandertreffen kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Ihr ehrlicher Streit nimmt eine überraschende Wendung für Nina.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen