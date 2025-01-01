Anna und die Liebe
Folge 102: Falsches Bild
23 Min.Ab 12
Während Katja und Jonas eine große TV-Hochzeit veranstalten wollen, ist die Stimmung zwischen Anna und Jannick getrübt. Er hat das Gefühl, dass sie ihn gar nicht mehr heiraten will. Doch gerade als Anna Jannicks Vertrauen wieder gewinnen kann, macht Consuela eine folgenschwere Aussage ...
