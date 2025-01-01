Anna und die Liebe
Folge 105: Kampf der Gefühle
24 Min.Ab 12
Katja liest in der Zeitung, dass Ken Wood tatsächlich so einflussreich ist, wie er behauptet. Diese Chance will sie nutzen: Ohne Jonas etwas zu sagen, fährt sie mit Wood an die Cote d'Azur. Als Anna mitbekommt, dass Jonas keine Ahnung davon hat, muss sie entscheiden, ob sie ihm die Wahrheit sagt ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Copyrights:© SAT.1 emotions
