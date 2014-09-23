Anna und die Liebe
Folge 109: Unter Strom
23 Min.Folge vom 23.09.2014Ab 12
Anna ist mehr als erleichtert, ihr Treffen mit Manuel Diaz war sehr Erfolg versprechend - er zeigt sich interessiert an der Tascha-Kampagne. Jonas ist begeistert und will sich bei ihr mit einem Essen bedanken. Doch dazu kommt es leider nicht ... Auf Lilys Druck hin erlaubt Lars Consuela, auch weiterhin im Coffeeshop wahrzusagen.
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
