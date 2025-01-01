Anna und die Liebe
Folge 116: Episode 116
23 Min.Ab 12
Anna will in Berlin bleiben - Susanne und Paloma freuen sich sehr über ihre Entscheidung. Aber Katja unterstellt ihr, dass sie Ingo lediglich nach Berlin geholt hat, um Armin zu vergraulen und die Familie zu zerstören. Armin wiederum hat Angst, Susanne an Ingo zu verlieren. Anna bekommt in dieser schwierigen Situation ausgerechnet von Jonas Trost, aber das bleibt nicht unbeobachtet ...
