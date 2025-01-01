Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Nachwirkungen

SAT.1Staffel 1Folge 121
Nachwirkungen

Anna und die Liebe

Folge 121: Nachwirkungen

24 Min.Ab 12

Anna ist am Boden zerstört: Nicht nur, dass sie für die verschwundenen Negative des Tascha-Werbespots und damit für den kommenden Niedergang von Broda & Broda verantwortlich ist, auch die gerade erst entstandene Nähe zu Jonas ist zerstört. Anna kann ihm einfach nicht verzeihen, dass er Katja über ihren Kopf hinweg als Model für den Tascha-Spot engagiert hat.

