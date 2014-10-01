Die Zeiten ändern sichJetzt kostenlos streamen
Anna und die Liebe
Folge 122: Die Zeiten ändern sich
23 Min.Folge vom 01.10.2014Ab 12
Anna kann nicht fassen, dass Robert Broda die Agentur tatsächlich verkaufen will, obwohl sie vielleicht bald einen möglichen Zeugen für den Unfall hat. Anna setzt mit Jannicks Hilfe alles daran, die Filmrollen doch noch zurückzubekommen. Als schließlich alle Wege scheinbar ins Leere führen, macht sie eine überraschende Entdeckung ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen