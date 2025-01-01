Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 126
Folge 126: Eine Ära geht zu Ende

23 Min.Ab 12

Annas Bemühungen waren umsonst: Broda & Broda wurde verkauft. In der Firma gibt man ihr die Schuld und selbst Jonas glaubt, Anna habe aus Eifersucht die Negative zerstört. Sie räumt freiwillig ihre Sachen zusammen und kehrt nach Hause zurück - dort will sie unterkriechen und wieder als Kellnerin arbeiten ...

