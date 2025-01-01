Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Aufklärungsarbeit

SAT.1Staffel 1Folge 129
Aufklärungsarbeit

Anna und die Liebe

Folge 129: Aufklärungsarbeit

23 Min.Ab 12

Anna und Katja wollen bei Gerrit nach Beweisen suchen, um die Wahrheit über die belichteten Negative ans Tageslicht zu bringen. Katja versucht, Jonas noch mal zu überzeugen, dass Anna in eine Falle geraten ist, aber er ist weiterhin damit beschäftigt zu packen ...

