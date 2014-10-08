Anna und die Liebe
Folge 131: Unter Verdacht
24 Min.Folge vom 08.10.2014Ab 12
Anna und Katja haben endlich einen Hinweis gefunden, der eindeutig zu Gerrit und Natascha führt. Und Katja hat, was sie will: Jonas bleibt erstmal in Berlin. Anna hingegen hofft, dass Katja, die als Einzige von ihrer Unschuld weiß, Jonas ihre Situation erklärt, aber als Anna bei ihm auftaucht, reagiert er ganz anders als erhofft ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen