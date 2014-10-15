Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Haltbarkeit

SAT.1Staffel 1Folge 142vom 15.10.2014
Folge 142: Haltbarkeit

23 Min.Folge vom 15.10.2014Ab 12

Anna ist Jonas' Vorgesetzte im Chulo-Projekt. Aber er und sein Team zeigen ihr die kalte Schulter und lassen sie spüren, dass sie nicht dazugehört. Als sie Verbesserungsvorschläge unterbreitet, kommt es zum Machtkampf ... Maja hat es satt, zu Hause zu sitzen - sie ist schwanger und nicht krank, packt ihre Sachen und kehrt in die Agentur zurück.

SAT.1
