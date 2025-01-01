Anna und die Liebe
Folge 143: Kontrollverlust
23 Min.Ab 12
Anna hat sich durchgesetzt: Katja wird nicht als Model für den Chulo-Spot vor der Kamera stehen. Aber woher soll sie so schnell ein neues Model bekommen? Als sie über Maik an Lily gerät, ist sie erleichtert. Weniger froh ist sie allerdings darüber, dass das neu erwachte Engagement von Robert und Jonas bei Broda & Broda nicht aus purem Zufall geschieht ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen