Anna und die Liebe
Folge 144: Hemmungslos
23 Min.Ab 12
Anna werden von Paloma die Leviten gelesen. Sie wäre fast mit Gerrit im Bett gelandet und das nur, weil sie die Pillen mit Alkohol zusammen eingeworfen hat. Paloma nimmt Anna die Tabletten weg - prompt bekommt sie Entzugserscheinungen. Als ihr am Set plötzlich schlecht wird, erfährt sie weitere Neuigkeiten in Sachen Jonas und Robert ...
