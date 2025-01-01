Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 146
24 Min. Ab 12

Anna ist glücklich, als Robert ihr zu vertrauen scheint, sie in seine und Jonas' weitere Pläne einweiht und ihr eine Zusammenarbeit anbietet - ohne Gerrits Wissen. Jonas jedoch ist alles andere als begeistert von dieser Idee. Anna steht vor einem echten Problem: Sie ist abhängig von den Tabletten und Gerrit setzt sie unter Druck - ohne Information wird er ihr keine neuen Pillen geben.

