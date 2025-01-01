Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 147
Folge 147: Verantwortung übernehmen

23 Min.Ab 12

Anna geht es immer schlechter: Sie braucht ihre Tabletten so sehr, dass sie aus der Abnahmesitzung mit Natascha und Gerrit herausrennt. Gerrit hat keine andere Wahl, als ihr - auch ohne die geforderten Infos über Jonas und Robert - eine Pille zu geben. Im letzten Moment rettet Jonas Natascha vor Robert. Er macht ihm klar, dass sie sich mit solchen Aktionen keinesfalls in der Agentur festsetzen können.

