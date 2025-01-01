Anna und die Liebe
Folge 147: Verantwortung übernehmen
23 Min.Ab 12
Anna geht es immer schlechter: Sie braucht ihre Tabletten so sehr, dass sie aus der Abnahmesitzung mit Natascha und Gerrit herausrennt. Gerrit hat keine andere Wahl, als ihr - auch ohne die geforderten Infos über Jonas und Robert - eine Pille zu geben. Im letzten Moment rettet Jonas Natascha vor Robert. Er macht ihm klar, dass sie sich mit solchen Aktionen keinesfalls in der Agentur festsetzen können.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen