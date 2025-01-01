Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 150

SAT.1Staffel 1Folge 150
Episode 150

Episode 150Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 150: Episode 150

23 Min.Ab 12

Anna wird in Folge ihres kalten Entzugs beinahe von einem Lastwagen überfahren und von Jonas gerettet. Der bringt sie ins Krankenhaus, denn sie ist sehr verwirrt und faselt von dem Spot, von den Pillen und Gerrit. Schon auf dem Rückweg erfährt Jonas, dass es Anna gelungen ist, den Chulo-Spot bei "German Hot Spot" einzureichen und will sich bei ihr bedanken.

