Anna und die Liebe
Folge 153: Versöhnung
23 Min.Ab 12
Anna und Jonas verbringen eine unschuldige Nacht miteinander und werden am Morgen von Katja entdeckt, die Jonas aber keine Szene macht, sondern sich ihre Rache sorgsam für später aufspart. Zähneknirschend beobachtet sie, wie Jonas und Anna einen freundschaftlichen Neuanfang beschließen ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen