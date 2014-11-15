Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 157vom 15.11.2014
Folge 157: Jeder für sich

24 Min.Folge vom 15.11.2014Ab 12

Anna freut sich auf die Zusammenarbeit mit Jonas, aber als sie bemerkt, dass er sich in die Arbeit stürzt, ahnt sie, dass er seinen Schmerz wegen Roberts Tod betäuben will. Zunächst akzeptiert Anna diese Haltung, aber als sie Zeugin wird, wie Jonas die trauernde Maja vor den Kopf stößt, schreitet sie ein. Anna stellt ihn zur Rede ...

SAT.1
Alle 5 Staffeln und Folgen