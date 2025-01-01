Anna und die Liebe
Folge 163: Schützenhilfe
23 Min.Ab 12
Anna macht sich Sorgen wegen ihrer anstehenden Chulo-Präsentation. Als es dann so weit ist, überlässt sie das jedoch lieber ihrer Schwester Katja. Als Jonas merkt, dass Anna dabei ist, den Kampf gegen ihre Schüchternheit aufzugeben, entwickelt er einen Plan ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen