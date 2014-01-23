Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 163vom 23.01.2014
23 Min.Folge vom 23.01.2014Ab 12

Anna macht sich Sorgen wegen ihrer anstehenden Chulo-Präsentation. Als es dann so weit ist, überlässt sie das jedoch lieber ihrer Schwester Katja. Als Jonas merkt, dass Anna dabei ist, den Kampf gegen ihre Schüchternheit aufzugeben, entwickelt er einen Plan ...

