Konfrontationstherapie
Anna und die Liebe
Folge 164: Konfrontationstherapie
Folge vom 13.12.2014Ab 12
Es ist Jonas gelungen, Anna aus der Reserve zu locken, um den gemeinsamen Kampf gegen ihre Schüchternheit aufzunehmen. Er überredet sie zu einer Art Konfrontationstherapie, in der sie "peinliche" Situationen im belebten Einkaufszentrum zu meistern hat. Dabei spüren beide wieder das berühmte "Knistern" ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Copyrights:© SAT.1 emotions
