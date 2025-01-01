Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 165
23 Min. Ab 12

Anna besteht weitere Prüfungen von Jonas und verbringt amüsante Stunden mit ihm. Am Ende hat die Konfrontationstherapie bei beiden gewirkt: Anna überwindet mehr und mehr ihre Schüchternheit und Jonas will sein Leben noch einmal neu sortieren ...

