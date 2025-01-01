Anna und die Liebe
Folge 166: Raus mit der Sprache
24 Min.Ab 12
Anna schwebt auf Wolke sieben - sie glaubt, dass Jonas Katja verlassen wird. Als Katja am Tag des Chulo-Spot-Drehs verschwindet, übernimmt Anna das Briefing und ersetzt sogar ein erkranktes Model. Anna wächst über sich hinaus und entscheidet, dass es endlich Zeit ist, Jonas ihre wahren Gefühle zu offenbaren ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
