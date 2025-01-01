Anna und die Liebe
Folge 170: Episode 170
24 Min.Ab 12
Anna schämt sich sehr wegen ihres betrunkenen Angriffs auf Katja in der "Goldelse". Außerdem fürchtet sie, dass Jonas etwas von ihren Gefühlen für ihn gemerkt haben könnte. Sie hofft, dass er von ihrem Liebesgeständnis vor laufender Kamera nie erfahren wird, doch er erfährt davon, und zwar auf ganz anderem Weg ...
