SAT.1Staffel 1Folge 171
Folge 171: Schlechtes Timing

23 Min.Ab 12

Katja hat zwar Jonas durch ihre Blitzhochzeit endlich in ihre Fänge bekommen, doch weder Natascha noch Gerrit heißen sie wirklich in der Familie Broda willkommen. Erst als Jonas sich gegen einen wichtigen Auftrag für die Firma stellt, macht Natascha Katja ein Angebot. Aber die hat als einzige Mord-Zeugin bekanntlich noch immer ein Druckmittel gegen Gerrit und Natascha in der Hand.

