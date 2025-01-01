Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Hahnenkampf

SAT.1Staffel 1Folge 173
Hahnenkampf

HahnenkampfJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 173: Hahnenkampf

23 Min.Ab 12

Anna ist die Online-Kontakt-Anzeige mehr als peinlich, aber es bleibt ihr im Moment nichts anderes übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Katjas Anzeige für Anna erfreut sich großer Beliebtheit und Anna sieht sich mit verschiedenen Bewerbern konfrontiert. Da es den jungen Männern nicht an Phantasie mangelt, reißt ihr irgendwann der Geduldsfaden - leider beim falschen Mann ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen