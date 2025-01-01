Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Unbeugsam

SAT.1Staffel 1Folge 181
Unbeugsam

UnbeugsamJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 181: Unbeugsam

24 Min.Ab 12

Obwohl Katja bestreitet, den Grund für den Sinneswandel von Professor Bloch zu kennen, bleiben Anna und Jonas skeptisch. Sie halten an dem Plan fest, die schädliche Wirkung von Babyprom zu beweisen. Jonas stellt Gerrit zur Rede und appelliert abermals an Katja, die Charity-Veranstaltung abzusagen - ohne Erfolg.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen