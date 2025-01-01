Anna und die Liebe
Folge 182: Ermutigt
24 Min.Ab 12
Anna und Jonas sind geschockt, Bloch will nicht mehr gegen, sondern plötzlich für Babyprom auftreten und niemand außer ihnen beiden scheint die Risiken des Produktes zu erkennen. Da sie dringend Beweise finden müssen, machen sie einen vorsichtigen Schritt auf Maja zu - zu ihrer Freude erklärt sie sich zur Unterstützung bereit. Jonas' Familie ist über die neuen Ereignisse alles andere als erfreut.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen