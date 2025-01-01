Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 188

SAT.1Staffel 1Folge 188
Episode 188

Anna und die Liebe

Folge 188: Episode 188

24 Min.Ab 12

Anna wird von Katja des Krankenhauses verwiesen und kehrt dennoch mit einer gewissen Erleichterung in die Agentur zurück. Dort wird sie jedoch mit der harten Realität konfrontiert: Natascha kann sie nur wegen Jonas' Veto nicht feuern, legt ihr aber nahe, die Agentur von sich aus zu verlassen ...

