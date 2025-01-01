Anna und die Liebe
Folge 189: Hin- und Hergerissen
24 Min.Ab 12
Unter dem Eindruck seines Nahtoderlebnisses hat Jonas sein Leben hinterfragt - und dabei ganz besonders die Beziehungen zu Anna und zu Katja. Er fragt sich ernstlich, ob er nicht viel eher mit Anna zusammen sein sollte. Während Jonas ihr mitteilt, wie viel sie ihm bedeutet, weicht er einem klaren Bekenntnis zu Katja aus ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen