Anna und die Liebe

Eine Wellenlänge

SAT.1Staffel 1Folge 214
Eine Wellenlänge

Eine Wellenlänge

Anna und die Liebe

Folge 214: Eine Wellenlänge

24 Min.Ab 12

Vanessa hat es durch ihre offene, fröhliche Art geschafft, Anna aus ihrem Tal der Trauer zu führen. Der gemeinsame Abend hat nicht nur Annas Stimmung aufgehellt, er scheint sich auch auf ihr Berufsleben positiv auszuwirken. In der Mittagspause fahren Vanessa und Anna gemeinsam in die Stadt zum Shoppen ...

