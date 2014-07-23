Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 22vom 23.07.2014
Folge 22: Abqualifiziert

23 Min.Folge vom 23.07.2014Ab 12

Anna nimmt Nataschas ungerechtfertigte Kündigung ohne Widerworte hin, denn sie sieht ein, dass sie in der Agentur nicht mehr so weitermachen will. Zu viel hat sie sich schon gefallen gelassen, weil sie unbedingt an ihrem Ziel festhalten und in der Nähe von Jonas sein wollte. Schweren Herzens, aber entschlossen kehrt sie in das Restaurant ihrer Mutter zurück ...

