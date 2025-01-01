Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Schlecht abgesprochen

SAT.1Staffel 1Folge 222
Schlecht abgesprochen

Anna und die Liebe

Folge 222: Schlecht abgesprochen

24 Min.Ab 12

Obwohl Anna in Gedanken noch bei Jonas und ihrer gemeinsamen Vergangenheit ist, versucht sie sich dennoch auf ihren Neuanfang in Hamburg zu freuen. Aber so ganz ohne Probleme verläuft der Umzug nicht: Ihre Wohnung ist eine Bruchbude, ganz anders als im Internet beschrieben, ihr neuer Arbeitgeber fordert schier Unmögliches und am Ende wartet auch noch eine böse Überraschung auf sie ...

