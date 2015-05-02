Anna und die Liebe
Folge 224: Episode 224
23 Min.Folge vom 02.05.2015Ab 12
Als Anna erfährt, dass Jonas für einen Termin mit dem Agenturchef in ihre neue Hamburger Firma kommen wird, möchte sie die Begegnung unter allen Umständen vermeiden. Doch zu ihrer Freude kommt nicht Jonas, sondern plötzlich Alexander nach Hamburg ...
