Anna und die Liebe
Folge 226: Die Hoffnung nicht aufgeben
24 Min.Ab 12
Anna fragt sich, warum Alexander wegen des Unfalls immer noch Schuldgefühle hat. Ist seine Unschuld nicht bewiesen? Hat er noch ein Geheimnis? Als er Anna in Hamburg besucht, erfährt sie mehr ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen